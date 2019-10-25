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25.10.2019 18:33
Рубрика: В мире

РФ направила Эстонии ноту из-за сноса памятника советским солдатам

Текст: Диана Ковалева

Российское посольство в Эстонии направило ноту в МИД республики из-за появившейся в местных СМИ информации о сносе памятника на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула. Об этом сообщили в дипмиссии.

Фото: www.facebook.com/AmbRusCz
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"В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося. Запрошена официальная информация по данному факту и указано на необходимость обеспечения уважительного отношения к памяти советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Эстонии", - говорится в сообщении диппредставительства.

Также отмечается, что сотрудники посольства провели "предметный разговор" с представителями местных властей поселка Таэбла, где и находился снесенный памятник.

Об уничтожении братской могилы, в которой были похоронены по меньшей мере 25 советских солдат, сообщила газета Postimees. По словам читателей издания, на месте могилы идут масштабные строительные работы.

В мире Европа Эстония Власть Работа власти Внешняя политика Охрана и продажа памятников
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