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25.10.2019 02:11
Рубрика: В мире

Братская могила советских солдат уничтожена в Эстонии

В Эстонии уничтожена братская могила советских солдат, расположенная на территории гимназии. В настоящее время на месте захоронения 25 павших во Второй мировой войне военных в поселке Таэбла идут строительные работы.

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Как сообщает газета Postimees, была проведена эксгумация. Останки солдат будут погребены на Маардуском кладбище.

Накануне сообщалось об акте вандализма над советским памятником в Чехии. Неизвестные облили краской монумент посвященный 485 солдатам, павшим в 1945 году в боях за освобождение северо-востока страны.

Между тем

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила официальное приглашение лидеру России Владимиру Путину принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов летом 2020 года. Она пояснила, что Эстония должна оставаться в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Москвой и мнением которых по связанным с Россией вопросам интересуются другие государства.

В мире Европа Эстония Культура Арт Музеи и памятники Вторая мировая война
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