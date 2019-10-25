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Рубрика: Digital

Технологичная столица: Как сотовая связь участвует в цифровой жизни города

Четыре года назад конъюнктура российского столичного рынка телекоммуникаций претерпела серьезные изменения. Эксперты связывают это с выходом нового, четвертого игрока на рынок мобильной связи Москвы. Спустя четыре года Tele2 - оператор, активно участвующий в цифровой жизни города.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оператор Tele2 пришел в столицу в 2015 году с позицией "честного дискаунтера", потеснив конкурентов в самом доходном регионе России. По разным оценкам, Москва приносит операторам от 40 до 50 процентов всей выручки. И неожиданное появление четвертого оператора стало неприятным явлением для существующей на то время "Большой тройки". Оно дало толчок "текучке" московских абонентов и, как следствие, перераспределению существующих клиентских баз, изменению рыночной конъюнктуры в целом.

Как ранее сообщал об этом каналу 360 замруководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько, с появлением Tele2 в столице конкуренты были вынуждены снижать собственные цены на связь, чтобы удержать отток абонентской базы. Главной причиной этого стали выгодное ценовое предложение молодого оператора, на 25-35% ниже рыночного, а также понятные условия без скрытых комиссий и переплат.

Однако для успешного развития бизнеса в столичном регионе важно не только предоставлять качественные услуги связи по справедливым ценам, но и соответствовать стремительным темпам цифровизации города, в которой заинтересован не только коммерческий сектор, но и власти. Москва традиционно входит в топ мировых городов по уровню технологического развития и комфорта жизни для горожан. Поэтому участие в цифровой экономике Москвы - один из ключевых факторов органического роста бизнеса.

За четыре года работы в Москве Tele2 неоднократно содействовала инициативам правительства города, направленным на оптимизацию многих процессов в мегаполисе, повышение эффективности работы спецслужб, а также обеспечение безопасности в городе.

Компания оказывает услуги радиосвязи для органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений города Москвы. Например, в прошлом году оператор участвовал в обеспечении безопасности во время проведения главного спортивного события лета. ДИТ Москвы обеспечил бригады оперативных служб специальными устройствами (рациями), работающими на сети LTE-450. Для данных устройств был установлен приоритет в сети и выделен ресурс, позволяющий сотрудникам безопасности и бригадам скорой помощи оставаться на связи в любой чрезвычайной ситуации, даже в случае перегрузки сети.

Ранее сотни тысяч жителей отдаленных районов Московской области получили доступ к современным медицинским технологиям. С помощью своей сети компания Tele2 подключила 250 фельдшерско-акушерских пункта к единой информационной сети Минздрава.

Другой предмет партнерства сотовых операторов с властями города - технология big data. Используя обезличенные данные абонентов, телеком-компании могут анализировать их передвижение и трафик, видеть демографический срез пользователей в том или ином районе. В 2017 году Tele2 на основании "больших данных" подготовила для ДИТ Москвы информацию о динамике передвижения населения, которая была учтена при планировании технической инфраструктуры города.

Помимо этого, оператор помогает городу пилотировать передовые технологии и внедрять новинки в различных сферах, в том числе инновационных. В 2019 году Tele2 первая в России запустила пилотную зону 5G в центре Москвы. Она была создана в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации", согласно которой стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Ранее компания заключила соглашение с правительством Москвы о взаимодействии в сфере развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в столице.

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