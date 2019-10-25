УАЗ подготовил патрульный "Патриот" для безопасных дорог будущего

Патрульный "Патриот" был представлен 24 октября на форуме "Дорога 2019" в Екатеринбурге, который был посвящен ходу реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

УАЗ "Патриот" для ДПС подготовлен собственными силами Ульяновского автозавода. Он оборудован радиостанцией, громкоговорителем, фронтальной и салонной видеокамерами, измерителем скорости, дополнительным аккумулятором. Передний ряд сидений огорожен от заднего защитной решеткой.

Также автомобиль оборудован вспомогательными техническими устройствами: предпусковым подогревателем, лебедкой скрытого типа и автоматической системой пожаротушения.

Такой "Патриот" может быть исполнен без опознавательной маркировки на кузове - в таком случае его можно использовать для ведения скрытого наблюдения.

Под капотом установлен стандартный для семейства двигатель ЗМЗ Про объемом 2,7 л и мощностью 149,6 л.с., он агрегатирован с 5-ступенчатой механической КПП. На спецмашину распространяется заводская гарантия - 3 года или 100 тысяч км пробега.