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25.10.2019 08:10
Рубрика: Российский автопром

УАЗ подготовил патрульный "Патриот" для безопасных дорог будущего

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Патрульный "Патриот" был представлен 24 октября на форуме "Дорога 2019" в Екатеринбурге, который был посвящен ходу реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Фото: Пресс-служба Haval
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УАЗ "Патриот" для ДПС подготовлен собственными силами Ульяновского автозавода. Он оборудован радиостанцией, громкоговорителем, фронтальной и салонной видеокамерами, измерителем скорости, дополнительным аккумулятором. Передний ряд сидений огорожен от заднего защитной решеткой.

Также автомобиль оборудован вспомогательными техническими устройствами: предпусковым подогревателем, лебедкой скрытого типа и автоматической системой пожаротушения.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Такой "Патриот" может быть исполнен без опознавательной маркировки на кузове - в таком случае его можно использовать для ведения скрытого наблюдения.

Под капотом установлен стандартный для семейства двигатель ЗМЗ Про объемом 2,7 л и мощностью 149,6 л.с., он агрегатирован с 5-ступенчатой механической КПП. На спецмашину распространяется заводская гарантия - 3 года или 100 тысяч км пробега.

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