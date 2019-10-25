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25.10.2019 19:10
Рубрика: Легковые авто

"Убийца "Патриота" вернется в Россию под названием Haval H5

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Haval Фото: Пресс-служба Haval
Фото: Пресс-служба Haval

В 2020 году в России стартуют продажи рамного внедорожника Haval H5, сообщает издание "Русский автомобиль". Его сборку наладят на заработавшем в этом году заводе Haval в индустриальном парке Узловая Тульской области.

Фото: Пресс-служба Haval
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Haval H5 - это полная копия хорошо известного на нашем рынке среднеразмерного Great Wall Hover, который ранее нередко называли "убийцей" УАЗ "Патриот".

Впервые продажи Hover в РФ начались в 2005 году, он оснащался 2,4-литровым бензиновым мотором Mitsubishi 4G64. В 2007 году его сборка была организована на заводе в Гжели Московской области. После девальвации рубля в 2015 году автомобиль покинул российский рынок. С 2017 по январь 2019 года Hover собирали на ставропольском заводе компании Derways под именем DW Hower с 2,0-литровым бензиновым турбомотором.

Завод Haval в Тульской области работает с июня 2019 года, его первая очередь позволяет выпускать до 80 000 автомобилей в год. Предприятие работает по полному сборочному циклу. Сейчас на нем производят кроссоверы Haval F7 и Haval F7x. В ближайшие месяцы начнется сборка рамных внедорожников Haval H9.

#Haval