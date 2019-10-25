В Барселоне снова начались протестные митинги

Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.

На небольшой площади находятся порядка 400 человек. Пока что они в основном стоят отдельными группами, многие - в накинутых на плечи каталонских флагах, символизирующих борьбу за отделение региона от Испании.

Над площадью стоит легкий запах марихуаны - этот аромат неизменно сопровождает все протесты в Барселоне.

Также рядом с митингом дежурят медики-волонтеры в желтых жилетах. Полицейского оцепления пока не видно. Ранее дежурила одна машина полиции, но она уехала.

Всего в ходе беспорядков на прошлой неделе, сопровождавшихся горящими баррикадами из мусорных баков и ожесточенными стычками с полицией, было задержано 44 человека. Сейчас на митинге собравшиеся называют их "политическими заключенными" и обвиняют власти Каталонии в "удушении свобод".

На этих выходных движения, выступающие за независимость Каталонии, обещают вывести на улицы "несколько сот тысяч человек".