Нынешние каталонские протесты стали наиболее экстремальными за 25 лет

Новости

Трамп назвал кандидата на пост главы минэнерго США 00:23
В СМИ попало письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера" 00:11
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара 18.10.2019
Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума 18.10.2019
На Украине резко снизилась численность населения 18.10.2019
В Каталонии более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, 10 задержаны 18.10.2019
Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с другим мусором 18.10.2019
В Москве арестован начальник угрозыска ОМВД "Дорогомилово" 18.10.2019
Минпромторг поддержал идею поэтапного сокращения пластиковой упаковки 18.10.2019
В центре Барселоны начали возводить баррикады 18.10.2019
Злоумышленники хотят оторвать греческий мир от РФ, считает патриарх Кирилл 18.10.2019
МИД РФ выразил протест США из-за инцидента с дипломатами у Северодвинска 18.10.2019
УЕФА будет разводить команды из России и Косово 18.10.2019
BMW Штирлица выставили на продажу в Петербурге 18.10.2019
Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли 18.10.2019
Трамп: Страны ЕС впервые захотели забрать боевиков ИГ 18.10.2019
Москва рассмотрит запрос на агреман на Салливана 18.10.2019
Хачанов не смог защитить титул победителя "Кубка Кремля" 18.10.2019
Трамп: Эрдоган подтвердил стремление к прекращению огня в Сирии 18.10.2019
Скончался гендиректор Oracle 18.10.2019
Пранкеры Лексус и Вован разыграли губернатора Аляски 18.10.2019
Эрдоган назвал даты завершения третьего этапа поставок С-400 в Турцию 18.10.2019
СМИ: актрису Наталию Белохвостикову перевели из реанимации 18.10.2019
МИД РФ начал подготовку введения электронных виз для туристов 18.10.2019
Гостей Рима заставят платить за посещение туалетов в ресторанах и кафе 18.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 00:04
Рубрика: В мире

Нынешние каталонские протесты стали наиболее экстремальными за 25 лет

Текст: Константин Волков (Барселона)
Министр внутренних дел Каталонии Микэл Буч назвал нынешние протесты в Каталонии "самыми экстремальными за 25 лет". Он также подчеркнул, что движение за независимость региона "должно быть мирным и уважительным".

Между тем, в центре Барселоны продолжаются стычки с полицией. На площади Уркианона полыхает большой пожар из-за подожженных мусорных баков, оттуда слышны периодические залпы - это полиция стреляет патронами со слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Фото: Константин Волков/РГ
В столице Каталонии не стихает противостояние манифестантов и полиции

Впервые в истории каталонских протестов силы правопорядка применили водометы, разгоняя протестующих с площади Уркианона.

На настоящий момент известно как минимум о 30 пострадавших в нынешних стычках, но, скорее всего, их окажется намного больше - в Барселоне идут практически городские бои. Известно, что протестующими тяжело ранен минимум один агент национальной полиции, его вынесли с места схватки.

Полиция по непонятной причине ранее сегодня применила резиновые пули против журналистов, пострадали несколько представителей СМИ.

Фото: РИА Новости.
Политик рассказал, почему Мадрид не хочет давать независимость Каталонии

Как заявил представитель полиции Каталонии, непосредственно в беспорядках в центре участвуют около 4,5 тысячи человек, из них 400-450 - "особенно агрессивны". Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласко заявил, что таких агрессивных накажут по "всей строгости закона". За насилие в отношении представителей власти в Испании могут дать до шести лет тюрьмы.

Тем временем стычки с полицией начались еще в двух крупных городах Каталонии - Жироне и Таррагоне. В Таррагоне, в частности, протестующие подкладывают в костры посреди улиц газовые баллоны, сообщают местные СМИ.

В городе Льейда сторонники мирных требований независимости Каталонии стали цепью между полицией и протестующими, заявив, что "Нам тут капюшоны не нужны", имея в виду одежду барселонских активистов - черные худи с капюшонами и черные платки-маски, закрывающие лицо до глаз.

В мире Европа Испания РГ-Видео РГ-Фото Ситуация в Каталонии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Захарова поиронизировала над гонконгцами, желающими "жить как на Украине"
МИД РФ выразил протест США из-за инцидента с дипломатами у Северодвинска
В Москве арестован начальник угрозыска ОМВД "Дорогомилово"
Роспотребнадзор пояснил инициативу о сокращении пластиковых пакетов