Нынешние каталонские протесты стали наиболее экстремальными за 25 лет

Министр внутренних дел Каталонии Микэл Буч назвал нынешние протесты в Каталонии "самыми экстремальными за 25 лет". Он также подчеркнул, что движение за независимость региона "должно быть мирным и уважительным".

Между тем, в центре Барселоны продолжаются стычки с полицией. На площади Уркианона полыхает большой пожар из-за подожженных мусорных баков, оттуда слышны периодические залпы - это полиция стреляет патронами со слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Впервые в истории каталонских протестов силы правопорядка применили водометы, разгоняя протестующих с площади Уркианона.

На настоящий момент известно как минимум о 30 пострадавших в нынешних стычках, но, скорее всего, их окажется намного больше - в Барселоне идут практически городские бои. Известно, что протестующими тяжело ранен минимум один агент национальной полиции, его вынесли с места схватки.

Полиция по непонятной причине ранее сегодня применила резиновые пули против журналистов, пострадали несколько представителей СМИ.

Как заявил представитель полиции Каталонии, непосредственно в беспорядках в центре участвуют около 4,5 тысячи человек, из них 400-450 - "особенно агрессивны". Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласко заявил, что таких агрессивных накажут по "всей строгости закона". За насилие в отношении представителей власти в Испании могут дать до шести лет тюрьмы.

Тем временем стычки с полицией начались еще в двух крупных городах Каталонии - Жироне и Таррагоне. В Таррагоне, в частности, протестующие подкладывают в костры посреди улиц газовые баллоны, сообщают местные СМИ.

В городе Льейда сторонники мирных требований независимости Каталонии стали цепью между полицией и протестующими, заявив, что "Нам тут капюшоны не нужны", имея в виду одежду барселонских активистов - черные худи с капюшонами и черные платки-маски, закрывающие лицо до глаз.