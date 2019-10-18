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18.10.2019 14:39
Рубрика: В мире

В Барселоне начались столкновения с полицией

Текст: Константин Волков (Барселона)
В Барселоне 18 октября обещает быть насыщенным. Всеобщая забастовка плюс марш сторонников независимости Каталонии численностью несколько сот тысяч человек - в Испании знают толк в зрелищах. Хотя основной марш через центр города намечен на 17:00, первые столкновения с полицией начались сразу после полудня.

Примерно тысяча человек, подавляющее большинство - молодежь, прошли по бульвару Рамбла - главной туристической улице Барселоны. Они размахивали флагами Каталонии, звезда и красные полосы на желтом фоне, делали селфи и скандировали речевки, что-то плохое про Мадрид и хорошее - про Каталонию. Запевалой была худенька девушка со слабым голосом. Она еле слышно начинала речетатив, а окружающие подхватывали, радостно выли и размахивали знаменами.

Навстречу им шел одинокий человек с испанским флагом. То ли это был гражданин нешуточных устоев, то ли ему не хватало адреналина. Демонстранты, увидев его, радостно заорали, засвистели и покрыли матом. Человек быстро скрылся в кривых переулках готического квартала.

Демонстрация мирно шла мимо уличных кафе на Рамбле, которые решили не присоединяться к забастовке, потому что кто же тогда позаботится о гостях города. Засевшие там с утра туристы тревожно смотрели на демонстрантов и снимали их на телефоны. "Это все американцы подстроили, больше некому, - авторитетно пояснял русский турист большого размера своим спутникам. - Вот везде они".

Фото: Константин Волков
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Девушка из числа демонстрантов дала мне листовку. Оказалось, маршем шли марксисты. "Марксиста интернасиональ, либертат, правительство Каталонии в отставку, власть протестующим, вива Каталония".

Процессия дошла до памятника Колумбу на площади перед портом. Колумб указывал им на Запад, туда они и свернули. Неизвестно, сделал ли это Колумб специально, но через 500 метров к западу, на площади у пассажирских терминалов морского вокзала, путь им перегородила полиция в черной униформе, в шлемах, с какими-то необычайно длинными дубинками.

Протестующие встали напротив, в двух метрах от полиции, стали смотреть им в глаза и уговаривать пропустить дальше. Пока передние ряды вели переговоры, задние обзывали полицию нехорошими словами и воспевали свободу и независимость.

При этом манифестанты придвигались все ближе к полиции. Но, видимо, у служителей правопорядка была какая-то черта, за которую нельзя заступать, потому что внезапно они выхватили длинные дубинки и кинулись на толпу. Несколько человек получили свое, один упал на руки товарищей в позе смертельно раненого, но потом встал и отошел.

В настоящее время противостояние продолжается. Манифестанты и полицейские открыли коридор для обычных прохожих, но сами остались на местах. У одних приказ не пускать, у других - принцип. Что окажется сильнее - станет ясно ближе к вечеру.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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