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18.10.2019 11:55
Рубрика: В мире

В Каталонии началась забастовка в поддержку экономических реформ

Текст: Константин Волков (Барселона)
В Каталонии 18 октября началась забастовка в поддержку политических и экономических реформ.

Перекрыты основные автомагистрали - на проезжей части расположились участники многотысячных маршей из крупных городов региона. Два последних дня они шли к Барселоне, чтобы 18 октября примерно в 17 часов (18:00 мск) пройти маршем через центр столицы Каталонии.

К забастовке присоединился автомобильный завод Seat, приостановивший производство. Сообщается о перебоях с электроэнергией. Отменены культурно-развлекательные мероприятия, закрыты многие музеи и галереи.

Забастовщики требуют пересмотра налоговой политики Мадрида (сегодня Каталония как самый развитый регион Испании отдает в бюджет королевства значительно больше, чем получает из него), решения проблемы безработицы (свыше 25 процентов среди молодежи).

Фото: REUTERS/Jon Nazca
Власти Каталонии призвали туристов быть осторожными 18 октября

Поскольку забастовщики, согласно законодательству, не могут выдвигать политические требования, формально они требуют экономических перемен. Однако все это происходит на фоне продолжающихся шестой день в Барселоне и других крупных городах Каталонии требований оправдать 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости Каталонии, состоявшегося 1 октября 2017 года. Тогда подавляющее большинство пришедших на плебесцит высказались за отделение от Испании, однако Мадрид объявил голосование незаконным.

Неделю назад верховный суд Испании приговорил 9 человек к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет, еще троих - к очень большим штрафам. Это стало сигналом для каталонцев к началу уличных протестов, сопровождающимися стычками с полицией.

В ходе протестов уже пострадали более 350 человек, а 65-летний французский турист скончался от инфаркта, когда был вынужден идти 4 километра пешком до аэропорта, поскольку дороги были блокированы манифестантами.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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