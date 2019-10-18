В центре Барселоны начали возводить баррикады

Протесты в Барселоне в пятницу, 18 октября, ближе к ночи усилились. В них принимают участие порядка 1 миллиона человек, утверждают организаторы.

В Twitter службы по чрезвычайным ситуациям просят не приближаться к некоторым улицам "во избежании серьезных инцидентов". Интернет в районе протестов практически не работает, возможно, из-за перегрузки сетей.

Полиция пытается отогнать зачинщиков беспорядков от здания полицейского управления на улице Виа Лайетана в центре Барселоны и использует слезоточивый газ. Ситуация в городе все больше напоминает уличные бои, но пока, по предварительной информации, обходится без жертв.