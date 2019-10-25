В ФАС призвали не беспокоиться о ценах на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что пристально следит за ценами на гречку. Заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов высказался о том, что покупателям беспокоиться не стоит.

"Если будет необходимость на это реагировать и если это будет связано со злоупотреблением доминирующим положением или со сговором поставщиков гречки, то, конечно, будем (реагировать)", - рассказал Андрей Цыганов ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что цены на гречку могут повыситься почти вдвое. Эту информацию подтвердили крупные торговые сети и отраслевые ассоциации.

Сильнее всего цены на гречку в России "взлетели" в августе 2016 года. Тогда гречка подорожала до 94,14 рубля за один килограмм.