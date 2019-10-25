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25.10.2019 00:11
Рубрика: Власть

Песков объяснил смысл списания африканских долгов

Текст: Кира Латухина
.В Кремле объяснили, почему Россия списала долги Африке, а заодно и напомнили, что сделано это было давно, а шум поднялся только сейчас - после того, как в Сочи об этом заявил президент. Хотя Владимир Путин и раньше называл эту сумму.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
В Сочи прошел первый саммит "Россия-Африка"

Напомним, с чего все началось: в среду на форуме "Россия-Африка" президент упомянул, что Россия простила долгов африканским странам более чем на 20 млрд долларов. Из этих слов многие СМИ тут же сделали чуть ли не главную новость.

"Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", - пояснил вчера журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем более что долги эти были уже эфемерными и невозвратными. "Зато сейчас расчистилось целое поле", - сказал представитель Кремля. По его словам, теперь наши компании получили возможность работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет. "Это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", - отметил он.

Песков не пропустил тот факт, что многие приняли за новость то, что было сделано далеко не сегодня. "Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты […] рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Еще в далеком в 1996 году Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств и Россия присоединилась к инициативе.

На форуме "Россия - Африка" заключено соглашений на 800 млрд рублей
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