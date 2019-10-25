Песков объяснил смысл списания африканских долгов

Напомним, с чего все началось: в среду на форуме "Россия-Африка" президент упомянул, что Россия простила долгов африканским странам более чем на 20 млрд долларов. Из этих слов многие СМИ тут же сделали чуть ли не главную новость.

"Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", - пояснил вчера журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем более что долги эти были уже эфемерными и невозвратными. "Зато сейчас расчистилось целое поле", - сказал представитель Кремля. По его словам, теперь наши компании получили возможность работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет. "Это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", - отметил он.

Песков не пропустил тот факт, что многие приняли за новость то, что было сделано далеко не сегодня. "Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты […] рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Еще в далеком в 1996 году Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств и Россия присоединилась к инициативе.