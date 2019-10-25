В московском метро установят автоматы по приему бутылок

Минтранс решает вопрос об установке в метро в российских городах фандоматов, в которых можно будет оставить пластиковые или алюминиевые бутылки и получить бонус на проезд.

Первые фандоматы появятся в московском метрополитене, пишет РБК со ссылкой на информацию пресс-службы министерства.

Подробности сообщаются в Telegram-канале "Зеленый Змий". Автор проекта "Зеленая собака" предлагает зачислять деньги от сдаваемой пассажирами продукции на карты "Тройка".

Помимо Минтранса к проекту подключились Минприроды, Минпромторг, Российский экологический оператор (РЭО), ФНС, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и ОАО "РЖД".