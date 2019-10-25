В Москве прошло награждение лауреатов первой в России премии в сфере звукозаписи академической музыки "Чистый звук"

23 октября на сцене театра "Новая опера" состоялись гала-концерт и церемония награждения лауреатов международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки "Чистый звук". Премия была учреждена Российским музыкальным союзом в 2018 году и, несмотря на то что проводилась впервые, стала крупнейшим событием в российской индустрии звукозаписи.

На гала-концерте, приуроченном к награждению финалистов премии, выступили звезды российской классической сцены: Юрий Башмет и квинтет солистов камерного ансамбля "Солисты Москвы", Александр Гиндин, Любовь Петрова, Борис Андрианов, Людмила Берлинская и Артур Ансель, вокальный ансамбль Intrada, оркестр театра "Новая опера" под управлением Юрия Медяника, Иван Чепкин, Дмитрий Колотило и Мария Абаева. Музыканты исполнили произведения Шостаковича, Рахманинова, Чайковского и других композиторов.

Ведущие музыканты, дирижеры, звукорежиссеры высоко оценили потенциал премии и ее значение для развития профессионального музыкального сообщества. По словам председателя жюри, профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, художественного руководителя Московской государственной академической филармонии, члена Совета Российского музыкального союза, композитора, народного артиста Российской Федерации Александра Чайковского, это уникальное событие для России, аналогов которому нет и в мире: "У нас никогда раньше не обращали внимание конкретно на запись, на звукорежиссерскую работу, а звукорежиссер в музыке - это все равно что оператор в кино. Я надеюсь, что наша премия будет развиваться и дальше, а денежный приз - увеличиваться. Самое главное, что это подтолкнет молодых ребят заниматься звукорежиссурой, хотя это очень сложное дело. Записывать академическую музыку гораздо труднее, чем попсу. Должны быть совсем другие уши и другое образование. К тому же, думаю, премия будет привлекательна и для любителей академической музыки. Здесь очень много жанров: и опера, и современная опера, романсы, архивная музыка, что в лучшую сторону отличает нашу премию от номинаций "Грэмми".

Председатель Гильдии звукорежиссеров Российского музыкального союза Мария Соболева согласилась, что "Чистый звук" - это уникальная премия: "Она выдается не за композицию, исполнение или звукорежиссуру - такого рода конкурсы у нас уже давно есть. Это премия релизов, где каждый человек, который приложил к их созданию руку и талант, становится лауреатом. И потому в этой премии победителем оказывается и звукорежиссер, и продюсер, и исполнитель, и живой композитор - все участники проекта. На мой взгляд, это гениальная идея".

Директор "Новой оперы" Дмитрий Сибирцев также подчеркнул важность развития и популяризации отечественных премий: "Оскары" и другие премии, существующие за рубежом, - это хорошо, но надо иметь свои российские аналоги. Наша страна этого достойна. Таких специалистов, как у нас, в мире очень мало".

Рассказывая об отборе финалистов премии, российский композитор и дирижер, генеральный директор Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Клевицкий обратил внимание на то, что перед членами жюри стояла очень сложная задача, потому что помимо эталонного звучания они должны были услышать, как запись выполнена технически. "Эксперты могли слышать замечательную игру музыкантов, но при этом звучание с точки зрения звукорежиссуры могло быть не очень хорошим, и тогда кто-то терял очки. Думаю, наша премия привлечет внимание публики к искусству звукозаписи и окажет сильную поддержку академическому жанру, нашей отечественной композиторской школе", - пояснил Клевицкий.

Со своей стороны, член жюри, главный приглашенный дирижер Екатеринбургского оперного театра Оливер фон Дохнаньи выразил надежду, что премия "Чистый звук" позволит улучшить качество и диапазон записей классической музыки в России, привлечет новых специалистов и слушателей. "Все конкурсные записи, а их более 150, были высочайшего уровня, и выбрать победителя оказалось крайне сложно. При таком высоком качестве интерпретаций каждая оценка является проявлением чисто субъективного предпочтения. Я уверен, что эта премия станет важной частью культурной жизни мира классической музыки. Поверьте, нет лучшей школы для молодого артиста, чем работа в профессиональной звуковой студии", - считает маэстро.

Перед выступлением на гала-концерте пианистка Людмила Берлинская поделилась своими впечатлениями о событии: "В России подобной премии не существовало, это огромное начинание. В мире звукозаписи в принципе аналога такой премии нет, поэтому "Чистый звук" - событие двойной важности для всех музыкантов. Это огромный труд, но звукорежиссеры всегда оставались в тени. Мы так счастливы, что они вышли на первый план, потому что без них не было бы нас".

Награждая финалистов премии в категории "Симфоническая музыка", ректор МГК им. П.И. Чайковского Александр Соколов отметил: "Cегодня праздник сотворчества, когда в любой номинации обязательно есть композитор, звукорежиссер и исполнитель. Этот союз надо оценить. Неслучайно в Московской консерватории уже есть аспирантура звукорежиссеров".

Лауреатами первой премии "Чистый звук", получившими диплом первой степени и денежный приз, стали следующие аудиозаписи:

В номинации "Симфоническая музыка":

- "Михаил Чекалин. "Последние времена года" и "Черный квадрат". Исполнители: Московский камерный оркестр "Времена года", дирижер Владислав Булахов; Государственный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, дирижер Александр Полищук. Звукорежиссеры: Ulrich Ruetsel, Михаил Чекалин. Издатель: Mir Records Eurock USA, переиздание диска - CCnC RECORDS.

В номинации "Камерная вокальная музыка":

- "Н.Я. Мясковский. Вокальные циклы для баритона". Исполнители: Илья Кузьмин (баритон) и Ольга Соловьева (фортепиано). Звукорежиссер: Илья Донцов.

В номинации "Опера":

- "Владимир Раннев. "Проза". Исполнители: вокальный ансамбль N"Caged, хор Электротеатра Станиславский. Звукорежиссер: Полина Белецкая, Анастасия Хлыстова. Издатель: FANCYMUSIС.

В номинации "Хоровые произведения":

- "Георгий Свиридов. Антология хоровой музыки a caрреlla". Исполнители: Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, дирижер Геннадий Дмитряк. Звукорежиссер: Геннадий Папин. Издатель: ООО "ЮсбЛабс".

В номинации "Камерная инструментальная музыка. Ансамбль":

- "Борис Чайковский. Камерная и сольная музыка для виолончели". Исполнители: Гайк Казазян (скрипка), Кристофер Марвуд (виолончель), Ольга Соловьева (фортепиано). Звукорежиссер: Илья Донцов. Издатель: NAXOS.

- "Николай Метнер. Полное собрание произведений для скрипки и фортепиано". Исполнители: Никита Борисоглебский (скрипка), Екатерина Державина (фортепиано). Звукорежиссер: Wolfram Nehls. Издатель: Profil, Günter Hänssler Edition.

В номинации "Камерная инструментальная музыка. Соло":

- "Алексей Станчинский. Сочинения для фортепиано". Исполнитель: Ольга Соловьева (фортепиано). Звукорежиссер: Илья Донцов.

В номинации "Концерт для солирующего инструмента с оркестром":

- "Ефрем Подгайц. "Двойное зеркало". Концерт для баяна, виолончели и симфонического оркестра". Исполнители: Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев. Солисты: Фридрих Липс (баян), Александр Бузлов (виолончель). Звукорежиссер: Виктор Осадчев.

В номинации "Издание архивной аудиозаписи":

- "Сергей Прокофьев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром До мажор, op. 26". Исполнители: Вэн Клайберн (фортепиано); Симфонический оркестр Всесоюзного радио, дирижер Геннадий Рождественский. Запись с концерта в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 3 июня 1960 года. Реставратор: Елена Дойникова. Издатель: Moscow Conservatory Records.