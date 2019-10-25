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25.10.2019 03:38
Рубрика: В мире

Вашингтон направит в Сирию танки

На северо-востоке Сирийской арабской республики (САР) могут остаться 500 американских военнослужащих. Об этом написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свой источник в Белом доме.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп: Военные США останутся в нефтеносных районах Сирии

По данным издания, теперь военный контингент США будет не только бороться с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"), но защищать нефтяные месторождения. Вашингтон планирует отправить в Сирию нескольких десятков танков и другой техники, говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не позволят боевикам взять под контроль нефтяные месторождения на северо-востоке САР. "США укрепляют свои позиции дополнительными силами", - добавили в пресс-службе Пентагона.

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