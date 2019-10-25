Водитель Tesla сгорел в машине из-за сбоя систем

В США погиб водитель автомобиля Tesla Model S. Он оказался запертым в своей машине после аварии и сгорел в ней заживо, сообщает издание Washington Post.

В Южной Флориде произошло смертельное ДТП с участием Model S. Омар Аван, водитель Tesla, не справился с управлением и врезался в пальму, после чего у электрокара загорелись литий-ионные аккумуляторы.

Очевидцы, а позже и спасатели попытались открыть машину и вытащить водителя, но из-за сбоя системы после аварии выдвижные ручки автомобиля остались в скрытом положении, а другого способа открыть дверь у модели нет.

По заключению судмедэкспертов, Омар Аван, отец пятерых детей, погиб от "вдыхания продуктов сгорания и термических травм".

После аварии пострадавшая Tesla была доставлена на стоянку, где загорелась снова. Кроме этого происшествия известны случаи аварий Tesla, в которых оказывался виноват помощник водителю, то есть автопилот.