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25.10.2019 12:27
Рубрика: Легковые авто

Водитель Tesla сгорел в машине из-за сбоя систем

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

В США погиб водитель автомобиля Tesla Model S. Он оказался запертым в своей машине после аварии и сгорел в ней заживо, сообщает издание Washington Post.

В Южной Флориде произошло смертельное ДТП с участием Model S. Омар Аван, водитель Tesla, не справился с управлением и врезался в пальму, после чего у электрокара загорелись литий-ионные аккумуляторы.

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Очевидцы, а позже и спасатели попытались открыть машину и вытащить водителя, но из-за сбоя системы после аварии выдвижные ручки автомобиля остались в скрытом положении, а другого способа открыть дверь у модели нет.

По заключению судмедэкспертов, Омар Аван, отец пятерых детей, погиб от "вдыхания продуктов сгорания и термических травм".

После аварии пострадавшая Tesla была доставлена на стоянку, где загорелась снова. Кроме этого происшествия известны случаи аварий Tesla, в которых оказывался виноват помощник водителю, то есть автопилот.

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#Tesla