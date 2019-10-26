Адвокат Трампа проговорился о 200 тысячах долларов из Бахрейна

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани случайно упомянул, что ему нужно 200 тысяч долларов из Бахрейна. Однако перепутал журналиста и своего помощника, когда записывал указание на автоответчик. В результате это стало достоянием гласности, сообщает телеканал NBC.

"Нам нужно несколько сотен тысяч долларов", - выразил свое пожелание Джулиани.

Позднее он пояснил, что имел в виду не юридические дела, а говорил о "замене сотрудников, работающих над другим проектом". Именно для этого потребуются дополнительные деньги. Джулиани твердо стоит на том, что эта просьба не имеет никакого отношения к беседе президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, дело чуть не дошло до импичмента Дональда Трампа в связи с его звонком президенту Украины. Оппозиция в лице демократов обвинила президента США, что он оказывал давление на Киев с целью проведения расследования в отношении сына Джозефа Байдена, который ранее работал в украинской нефтегазовой фирме "Бурисма". Известно также о том, что Джулиани неоднократно приезжал на Украину и встречался с представителями команды Зеленского. О сути этих контактов адвокат не ставил в известность американское посольство в Киеве.