Американские военные вернулись на северо-восток Сирии, передает сирийское государственное телевидение.

"Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника, войска прикрывают вертолеты", - сообщил телеканал Syria TV.

Вашингтон принял решение передислоцировать военный контингент в Ирак после начала 9 октября военной операции Турции "Источник мира", направленной против курдских формирований, которые последние несколько лет были союзниками США в борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"). В результате, американцы оставили часть баз в провинциях Алеппо, Эль-Хасеке и Ракка и передислоцировались в Ирак.

По указанию президента Трампа, отдельные подразделения остались в Сирии для защиты нефтяных месторождений от террористов. Пентагон подтвердил, что в этой район будут направлены дополнительные силы. По данным Минобороны РФ, на восточном берегу Евфрата проводится добыча и контрабанда нефти под прикрытием американской армии.

Между тем МИД РФ раскритиковал действия США в Сирии. "Мы не понимаем стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе конфликта. Они, и как с Афганистаном - то вводят, то выводят войска, то пролонгируют и опять выводят, - так же и с сирийским международным урегулированием происходит, так называемой коалицией", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.