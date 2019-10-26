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26.10.2019 15:17
Рубрика: Власть

Бутина написала более тысячи страниц о своей жизни в тюрьме

Текст: Диана Ковалева
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Мария Бутина, которая отбывала тюремный срок в США, исписала 1100 страниц, описывая каждый свой день в заключении. Теперь девушка планирует сделать из них "творческий проект".

"Я записывала каждый день моего заключения. У меня на сегодняшний день 1100 страниц. Я писала на всем: на туалетной бумаге, на обороте документов - на всем", - рассказала Бутина в интервью Sputnik и RT.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Она также добавила, что человеческая память склонна забывать самое болезненное. Именно поэтому она все записывала. По ее собственным признаниям, мемуары ей писать "пока рано", но творческий проект она уже готовит. Россиянка не захотела поделиться большими подробностями.

Бутина вернулась в Россию сегодня утром.

Напомним, что ее арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок.

Власть Работа власти Внешняя политика Освобождение Марии Бутиной
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