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Рубрика: В мире

Видео: Мария Бутина прилетела в Москву

Текст: Диана Ковалева
Осужденная в США россиянка Мария Бутина прилетела в Москву.

"Я очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал... Знаете, я просто хотела бы сказать... русские не сдаются. Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права", - сказала Бутина журналистам.

Фото: Михаил Тургиев/ РИА Новости
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Россиянка выглядела счастливой и улыбалась, ее отец, Валерий Бутин, зачитал целую благодарственную речь, обращаясь ко всем, кто поддерживал его дочь.

Сопровождавшая россиянку официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прослезилась. Она назвала освобождение Бутиной "общей большой победой", а брифинг россиянки - "самым счастливым" из возможных. По ее словам, Бутиной действительно не дали позвонить своему адвокату перед вылетом.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Мария Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Освобождение Марии Бутиной РГ-Видео
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