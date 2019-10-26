Видео: Мария Бутина прилетела в Москву

"Я очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал... Знаете, я просто хотела бы сказать... русские не сдаются. Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права", - сказала Бутина журналистам.

Россиянка выглядела счастливой и улыбалась, ее отец, Валерий Бутин, зачитал целую благодарственную речь, обращаясь ко всем, кто поддерживал его дочь.

Сопровождавшая россиянку официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прослезилась. Она назвала освобождение Бутиной "общей большой победой", а брифинг россиянки - "самым счастливым" из возможных. По ее словам, Бутиной действительно не дали позвонить своему адвокату перед вылетом.

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Мария Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок.