В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет с освобожденной из американской тюрьмы Марией Бутиной. В США она отбыла 18-месячный срок заключения. Россиянка прилетела рейсом SU 111. В зале ожидания ее встречал отец, друзья и близкие, а также представители СМИ, передает РИА Новости.

Бутина оказалась единственной из граждан РФ, которые попали в заключение в результате развернутой в США беспрецедентной антироссийской кампании за якобы вмешательство в президентские выборы 2016 года. Марию обвинили в работе на правительство России в качестве незарегистрированного иностранного агента. Все либеральные СМИ ликовали: "Наконец-то поймали российскую шпионку!". Это должно было подтвердить продвигаемую демократами версию о "сговоре" президента Дональда Трампа с Россией. Примечательно, что аспирантку университета в Вашингтоне задержали в июле накануне встречи президента РФ Владимира Путина с президента Дональда Трампа в Хельсинки.

Накануне Марию Бутину освободили из тюрьмы, где она отбывала заключение, и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной службы. После чего она была доставлена в аэропорт в Майами, где рейсом российского перевозчика вечером в пятницу вылетела на родину. Секретность вокруг этой операции власти объяснили мерами безопасности.

МИД России, который немало сделал для освобождения Бутиной, выразил удовлетворение этим обстоятельством. "Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее министр указал, что американские власти фактически взяли Бутину в заложники и подвергали давлению, чтобы заставить признать вину в том, чего она не совершала. В конечном итоге, россиянка вынуждена была пойти на сделку со следствием, в противном случае ей грозил бы длительный срок заключения.

Между тем министерство юстиции США начало проверку по факту возбуждения дела в отношении Марии Бутиной на предмет нарушения законодательства, сообщил ТАСС адвокат Роберт Дрисколл. В четверг стало известно, что проверка, начатая по инициативе министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, приобрела характер уголовного расследования. Это еще раз подтверждает наличие политического подтекста в аресте Бутиной и существование организованного сопротивления на местах администрации Дональда Трампа.