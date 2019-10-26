Новости

Критики назвали самые страшные телесериалы в истории 12:47
Мария Бутина прилетела в Москву после заключения в американской тюрьме 12:41
Умерла актриса Карина Филиппова 12:24
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании 12:18
"Джокер" обошел "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом с рейтингом "R" 12:01
Украинского эксперта выгнали из студии на канале "Россия 1" 12:00
На востоке Крыма нашли три авиабомбы времен войны 12:00
В Японии погибли 10 человек в результате ливней 11:58
В Бурятии шесть человек пострадали в ДТП с участием "скорой" 11:57
Двух пострадавших в ДТП в Алтайском крае доставят в Барнаул вертолетом 11:47
В Улан-Удэ возбудили дело о взрыве газа в кафе 11:35
Отец Марии Бутиной прилетел в Москву для встречи дочери 11:02
В Северной Осетии задержали адвоката с автоматом из Сибири 10:32
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии 09:58
По ДТП с восемью погибшими на Алтае возбуждены уголовные дела 09:48
"Лестер" одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ 09:39
Дубль Кузнецова помог "Вашингтону" выиграть, уступая по ходу матча 1:5 09:20
Число погибших в ДТП на Алтае выросло до восьми 09:06
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии 09:04
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в поединке в Bellator 09:01
Россияне захватили лидерство в парном катании на турнире в Канаде 08:51
ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае унесло жизни пяти человек 08:29
Врачи назвали пять продуктов, которые чаще всего вызывают болезни 08:20
Адвокат Трампа проговорился о 200 тысячах долларов из Бахрейна 08:02
СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
26.10.2019 12:41
Рубрика: В мире

Мария Бутина прилетела в Москву после заключения в американской тюрьме

Текст: Александр Саможнев

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет с освобожденной из американской тюрьмы Марией Бутиной. В США она отбыла 18-месячный срок заключения. Россиянка прилетела рейсом SU 111. В зале ожидания ее встречал отец, друзья и близкие, а также представители СМИ, передает РИА Новости.

Фото: www.facebook.com
Посольство РФ заявило о понимании американцами абсурдности дела Бутиной

Бутина оказалась единственной из граждан РФ, которые попали в заключение в результате развернутой в США беспрецедентной антироссийской кампании за якобы вмешательство в президентские выборы 2016 года. Марию обвинили в работе на правительство России в качестве незарегистрированного иностранного агента. Все либеральные СМИ ликовали: "Наконец-то поймали российскую шпионку!". Это должно было подтвердить продвигаемую демократами версию о "сговоре" президента Дональда Трампа с Россией. Примечательно, что аспирантку университета в Вашингтоне задержали в июле накануне встречи президента РФ Владимира Путина с президента Дональда Трампа в Хельсинки.

Накануне Марию Бутину освободили из тюрьмы, где она отбывала заключение, и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной службы. После чего она была доставлена в аэропорт в Майами, где рейсом российского перевозчика вечером в пятницу вылетела на родину. Секретность вокруг этой операции власти объяснили мерами безопасности.

Путин не будет встречаться с Бутиной

МИД России, который немало сделал для освобождения Бутиной, выразил удовлетворение этим обстоятельством. "Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее министр указал, что американские власти фактически взяли Бутину в заложники и подвергали давлению, чтобы заставить признать вину в том, чего она не совершала. В конечном итоге, россиянка вынуждена была пойти на сделку со следствием, в противном случае ей грозил бы длительный срок заключения.

Между тем министерство юстиции США начало проверку по факту возбуждения дела в отношении Марии Бутиной на предмет нарушения законодательства, сообщил ТАСС адвокат Роберт Дрисколл. В четверг стало известно, что проверка, начатая по инициативе министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, приобрела характер уголовного расследования. Это еще раз подтверждает наличие политического подтекста в аресте Бутиной и существование организованного сопротивления на местах администрации Дональда Трампа.

В мире США Освобождение Марии Бутиной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число погибших в ДТП на Алтае выросло до восьми
Орешкин озвучил предел снижения ключевой ставки Центробанка
Следственный комитет назвал имя солдата, расстрелявшего сослуживцев
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии