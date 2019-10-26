Отец Марии Бутиной прилетел в Москву для встречи дочери

Валерий Бутин прилетел в Москву, чтобы встретить дочь после возвращения в Россию из США, где она отбывала тюремное заключение за якобы работу иностранным агентом без регистрации. В пятницу Мария вылетела на родину рейсом из Майами.

"Я прилетел в Москву. Жду Марию", - передает слова Бутина ТАСС.

Семья Бутиной проживает в Барнауле Алтайского края. Телеканал "Россия24" показал репортаж о сборах родных к свиданию с Марией. Мама положила в чемодан теплые вещи, бабушка сказала, что хочет поскорее обнять внучку. Сама Бутина также выражала желание посетить родные места.

"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - прокомментировал ситуацию глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический характер.