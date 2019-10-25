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25.10.2019 19:00
Рубрика: Власть

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Текст: Диана Ковалева

РФ рада освобождению россиянки Марии Бутиной, которая отбывала тюремный срок в США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - сказал он.
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Мария Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок.

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Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Задержание Марии Бутиной в США
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