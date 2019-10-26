Лайнер с Марией Бутиной на борту вылетел из Майами в Москву

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вылетела из Майами в Москву. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Бутина сидит у окна в самом конце лайнера Airbus 330. "Вот взлетим, и тогда все закончится", - сказала она, когда воздушное судно еще находилось на земле. Рейс SU-111 отправился по расписанию - в 18:08 по местному времени (1:08 мск). В аэропорту "Шереметьево" самолет приземлится в субботу в 11:50 (мск).

Напомним, Мария Бутина была задержана в Соединенных Штатах в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст. Мария была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы.