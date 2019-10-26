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26.10.2019 08:41
Рубрика: В мире

Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Текст: Александр Саможнев
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело в отношении гражданки РФ Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства, сообщил ТАСС адвокат Роберт Дрисколл.
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. Фото: Михаил Тургиев/ РИА Новости Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. Фото: Михаил Тургиев/ РИА Новости
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. Фото: Михаил Тургиев/ РИА Новости

"Я отчасти жду некоторых результатов расследований того, как ФБР начало многие "российские" дела (в канун и во время американских выборов 2016 года - "РГ"), предпринимались ли (тогда компетентными органами США - "РГ") ненадлежащие действия или нечто подобное", - заявил Дрисколл.

Фото: www.facebook.com
Посольство РФ заявило о понимании американцами абсурдности дела Бутиной

В четверг стало известно, что проверка, начатая по инициативе министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, приобрела характер уголовного расследования. Президент Дональд Трамп считает, что прежняя администрация США во главе с демократом Бараком Обамой всеми силами пыталась не допустить его победы на выборах.

Адвокат также допустил, что Бутина может опротестовать вынесенный ей приговор. Хотя шанс на апелляцию будет небольшим с учетом того, что она отказалась от ряда прав в рамках сделки со стороной обвинения. Потенциально открытыми вариантами являются помилование Бутиной президентом Трампом и отмена запрета на въезд в США.

Между тем Мария Бутина вылетела в пятницу в Россию из Майами. Она провела в американской тюрьме 18 месяцев за работу якобы незарегистрированным иностранным агентом. В аэропорту "Шереметьево" самолет приземлится в субботу в 11:50 по московскому времени. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический характер.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Задержание Марии Бутиной в США Россия и США
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