Бутина об аресте в США: Я жила в иллюзии о правовом государстве

Мария Бутина, которая отбывала тюремный срок в США, не ожидала, что ее арестуют, потому что верила в верховенство права в Соединенных Штатах.

"Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве", - рассказала Бутина в интервью Sputnik и RT по дороге в Россию.

Она также добавила, что до последнего, даже после дачи показаний и обысков, не верила, что в США могут обвинить невиновного. "Но, как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам. Это сюрреализм какой-то", - заявила Бутина.

Она также поделилась деталями судебного разбирательства, в том числе рассказав, как против нее составляли обвинения. Делалось это, по словам россиянки, на основе ее сообщений в Twitter, которые были очевидно не корректно переведены. В одном из ее постов было выражение "техника на грани фантастики", в котором слово техника перевели как "equipment", то есть оборудование. И получилось "секретное оборудование". Как призналась Бутина, она была шокирована тем, что на основе этого составлялись обвинения.

Агенты ФБР, как рассказала россиянка, общались с ней 52 часа, и после этого явно поняли, что она ничего не скрывает. Но решили, что ее нужно "хоть в чем-то обвинить".

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

В итоге Бутина была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок. Сегодня утром россиянка вернулась на родину.