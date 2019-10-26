Новости

В Пермском крае пропал частный самолет 15:38
Гитарист Metallica назвал самые недооцененные хорроры в истории 15:35
Бутина об аресте в США: Я жила в иллюзии о правовом государстве 15:34
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата 15:32
В Кемеровской области перевернулся автобус с рабочими 15:28
В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП 15:24
Бутина написала более тысячи страниц о своей жизни в тюрьме 15:17
Загадочные барельефы найдены в туннелях Монтесумы 15:15
Ученые рассказали, как изменился мир после вымирания динозавров 15:04
МИД РФ: Бутина не сразу согласилась подписать признательные показания 14:44
Рига: Добавит ли свежего ветра в паруса "Согласия" избрание Яниса Урбановича 14:42
СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими 14:33
В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке 14:27
Перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы движения в Москве 14:20
"Мисс Украина" находчиво ответила на вопрос о принадлежности Крыма 14:14
Суббота и воскресенье будут последними теплыми днями в Москве 14:11
"Грузинские снайперы" Майдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 13:50
Трамп распорядился отменить пошлины на некоторые украинские товары 13:45
"Ахмат" и "Арсенал" устроили драку в матче молодежного первенства 13:35
Кучма сравнил "формулу Штайнмайера" со сдачей позиций "с потрохами" 13:24
Вышел трейлер детектива "Достать ножи" со звездным кастом 13:23
Видео: как "Нива" разгоняется до сотни за 2 секунды 13:20
В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв 13:19
СМИ: Жаба станет новичком "Спартака" 13:17
Критики назвали самые страшные телесериалы в истории 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
26.10.2019 15:34
Рубрика: В мире

Бутина об аресте в США: Я жила в иллюзии о правовом государстве

Текст: Диана Ковалева

Мария Бутина, которая отбывала тюремный срок в США, не ожидала, что ее арестуют, потому что верила в верховенство права в Соединенных Штатах.

"Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве", - рассказала Бутина в интервью Sputnik и RT по дороге в Россию.

Фото: EPA/ SERGEI ILNITSKY
МИД РФ: Бутину хотели сломать в тюрьме США

Она также добавила, что до последнего, даже после дачи показаний и обысков, не верила, что в США могут обвинить невиновного. "Но, как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам. Это сюрреализм какой-то", - заявила Бутина.

Она также поделилась деталями судебного разбирательства, в том числе рассказав, как против нее составляли обвинения. Делалось это, по словам россиянки, на основе ее сообщений в Twitter, которые были очевидно не корректно переведены. В одном из ее постов было выражение "техника на грани фантастики", в котором слово техника перевели как "equipment", то есть оборудование. И получилось "секретное оборудование". Как призналась Бутина, она была шокирована тем, что на основе этого составлялись обвинения.

Агенты ФБР, как рассказала россиянка, общались с ней 52 часа, и после этого явно поняли, что она ничего не скрывает. Но решили, что ее нужно "хоть в чем-то обвинить".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Бутина написала более тысячи страниц о своей жизни в тюрьме

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

В итоге Бутина была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок. Сегодня утром россиянка вернулась на родину.

В мире США Освобождение Марии Бутиной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Мария Бутина прилетела в Москву
Трамп распорядился отменить пошлины на некоторые украинские товары
СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими
Орешкин озвучил предел снижения ключевой ставки Центробанка
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии