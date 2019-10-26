Кучма сравнил "формулу Штайнмайера" со сдачей позиций "с потрохами"

Экс-президент Украины и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма подверг сомнению "формулу Штайнмайера", которую противоборствующие на Донбассе стороны недавно подписали в Минске. Это не поможет установить мир, утверждал при этом Кучма. Пока непонятно, это его личная позиция или линия официального Киева.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула политическая, что позволит сдать нас с потрохами, так сказать", - заявил политик в Чернигове на церемонии вручения стипендий благотворительного фонда.

При этом Кучма вновь муссировал тему украинских пожеланий по изменению минских договоренностей, которые Киев сам когда-то и подписал. Леонид Данилович, вероятно, текст соглашения читал, но теперь он считает невозможным провести прозрачные выборы на Донбассе. Как раз "формула Штаймайера" и предусматривает, что после утверждения ОБСЕ итогов выборов непризнанные республики получают легитимное руководство. С ним придется договариваться, а о российской угрозе говорить уже не будет смысла.

Кучма также уверен, что не может быть речи об особом статусе Донбасса, так как это путь к конфедеративному устройству Украины, с чем Киевские власти никогда на согласятся.

Между тем российская сторона полагает, что встреча в "нормандском формате", на которой настаивает президент Владимир Зеленский, должны быть посвящена поступательному движению по выполнению минских соглашений, а не их пересмотру.