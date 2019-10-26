МИД РФ: Бутина не сразу согласилась подписать признательные показания

Россиянка Мария Бутина, которая отбывала тюремный срок в США, не сразу согласилась подписать признательные показания. Об этом "Российской газете" заявил начальник отдела цифровой дипломатии Департамента информации и печати МИД РФ Максим Гончаров.

"Это ей далось нелегко, но это было ее осознанное решение, которое приняла ее адвокатская команда... Она долго думала, долго решала, но это решение она приняла", - заявил Гончаров.

Он также подчеркнул, что американская сторона, в свою очередь, не выполнила свои обязательства. "После того, как Мария подписала признательные показания, буквально оговорив себя, она все равно провела в заключении еще десять месяцев", - отметил Гончаров.

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

В итоге Бутина была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок. Сегодня утром россиянка вернулась на родину.