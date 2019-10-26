МИД РФ: Бутину хотели сломать в тюрьме США

Осужденную в США россиянку Марию Бутину хотели сломать, когда она была в американской тюрьме. Об этом "Российской газете" заявил глава отдела цифровой дипломатии Департамента информации и печати МИД РФ Максим Гончаров.

"Она два месяца сидела в одиночной камере без формального обоснования, и я думаю, что это был способ давления, желание сломать. Это распоряжение сверху", - сказал Гончаров.

Он также отметил, что в соответствующих американских нормативах прописано, что держать заключенного в таких условиях больше двух недель запрещено.

Напомним, что во время содержания в американской тюрьме Бутина была помещена в одиночную камеру и находилась под круглосуточным надзором. При этом надзиратели неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать. Кроме того, в помещении, где содержалась россиянка, было очень холодно, а рацион питания был скудный. Бутина также не имела возможности гулять на открытом воздухе.

Как подчеркнул Гончаров, руководство тюрьмы объясняли целесообразность подобных мер безопасностью россиянки.

Бутина вернулась в Россию сегодня утром. Напомним, что ее арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Мария Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок.