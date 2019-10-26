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26.10.2019 14:41
Рубрика: Власть

МИД РФ: Сокамерники в тюрьме США хорошо относились к Бутиной

Текст: Диана Ковалева
В американской тюрьме к осужденной в США россиянке Марии Бутиной сокамерники и надзиратели относились хорошо. Об этом "Российской газете" заявил начальник отдела цифровой дипломатии Департамента информации и печати МИД РФ Максим Гончаров.

"Сокамерники относились к ней хорошо. Она им помогала в учебе... К сожалению, не все люди, которые попадают в тюрьму, образованные. Она помогала им по различным предметам: по языкам, математике, физике. Они к ней очень по-дружески относились", - сказал Гончаров.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Напомним, что отбывая срок в американской тюрьме, Бутина преподавала своим сокамерникам различные дисциплины.

Гончаров также отметил, что со стороны надзирателей отношение к Бутиной было нейтральным. "У них есть четкий кодекс поведения, если ты не нарушаешь правил... с которым каждый заключённый ознакомлен, то к тебе отношение самое хорошее. Были надзиратели, которые и по-дружески относились, были те, кто нейтрально. Но жалоб в этом плане не было", - отметил Гончаров.

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

В итоге, Бутина была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок. Сегодня утром россиянка вернулась на родину. В аэропорту Шереметьево ее встретил отец и представители МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Освобождение Марии Бутиной
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