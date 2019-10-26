Новости

Почти 40 тысяч домов остались без света в Финляндии 02:25
Лайнер с Марией Бутиной на борту вылетел из Майами в Москву 02:00
Посол РФ заявил о важности диалога с США по контролю над вооружениями 01:57
Почти 900 тысяч чилийцев пришли на акцию протеста в Сантьяго 01:31
Головин помог "Монако" обыграть "Нант" 00:20
Видео: в Турции тренер избил юных футболистов после поражения 25.10.2019
Под Калининградом кочегар надругался над четырехлетней девочкой 25.10.2019
В ПФР рассказали, как заработать российскую пенсию из-за границы 25.10.2019
В Калининграде полицейских уволили после смерти задержанного от ожогов 25.10.2019
Huawei может начать тестировать свое ПО в России 25.10.2019
В Барселоне снова начались протестные митинги 25.10.2019
В Bellator дебютирует звезда фильмов для взрослых 25.10.2019
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии 25.10.2019
Красильников и Стояновский признаны лучшей командой года по версии CEV 25.10.2019
Хачанов и Рублев проиграли в Вене 25.10.2019
"Рубин" и "Урал" сыграли вничью в 14-м туре чемпионата России по футболу 25.10.2019
Овсянников вновь стал замглавы Минпромторга 25.10.2019
Медведев назначил нового замглавы Росприроднадзора 25.10.2019
В московском метро установят автоматы по приему бутылок 25.10.2019
На железнодорожной арке Крымского моста включили архитектурную подсветку 25.10.2019
Кремль не подтвердил планы отключать связь с другими государствами 25.10.2019
На Ставрополье заключили под стражу нового фигуранта дела Арашуковых 25.10.2019
Троих фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" выпустили из СИЗО 25.10.2019
Категория вагонов "плацкарт" может исчезнуть из поездов в России 25.10.2019
Турция договорилась с Россией о поставках Су-35 25.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
26.10.2019 01:57
Рубрика: Власть

Посол РФ заявил о важности диалога с США по контролю над вооружениями

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Диппредставитель России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о готовности РФ начать конструктивный и равноправный диалог с США по контролю над вооружениями. Статья посла "Мораторий - первый шаг по стабилизации "мира без ДРСМД" опубликована в издании The National Interest.

Фото: REUTERS/Cezary Aszkielowicz
Беларусь отреагировала на появление танков США у своих границ

"После утраты фундаментального элемента архитектуры контроля над вооружениями, каким был ДРСМД, особенно важно попытаться сохранить единственное действующее в этой сфере российско-американское соглашение - ДСНВ", - пишет дипломат.

В настоящее время неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сохраняется. Действие договора истекает в феврале 2021 года. При этом администрация США до сих пор не определилась, будет ли она его продлевать. Договор, напомним, был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с опцией его продления еще на пять.

В феврале прошлого года российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Однако впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку".

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал договор СНВ-3 последним инструментом ограничения гонки вооружений. "Если и он будет ликвидирован, то миру вообще ничего не остается с точки зрения наступательных вооружений", - подчеркнул глава РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Договор об СНВ Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Шойгу: Выход США из ДРСМД спровоцирует гонку вооружений в Европе и Азии
Песков прокомментировал кредитные планы Минска
Арест акций проектной компании не остановит "Турецкий поток"
В Волгограде арестован подозреваемый в хищении данных клиентов банка