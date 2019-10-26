Посол РФ заявил о важности диалога с США по контролю над вооружениями

Диппредставитель России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о готовности РФ начать конструктивный и равноправный диалог с США по контролю над вооружениями. Статья посла "Мораторий - первый шаг по стабилизации "мира без ДРСМД" опубликована в издании The National Interest.

"После утраты фундаментального элемента архитектуры контроля над вооружениями, каким был ДРСМД, особенно важно попытаться сохранить единственное действующее в этой сфере российско-американское соглашение - ДСНВ", - пишет дипломат.

В настоящее время неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сохраняется. Действие договора истекает в феврале 2021 года. При этом администрация США до сих пор не определилась, будет ли она его продлевать. Договор, напомним, был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с опцией его продления еще на пять.

В феврале прошлого года российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Однако впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку".

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал договор СНВ-3 последним инструментом ограничения гонки вооружений. "Если и он будет ликвидирован, то миру вообще ничего не остается с точки зрения наступательных вооружений", - подчеркнул глава РФ.