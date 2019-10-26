Посольство РФ в США потребовало прекратить охоту за россиянами

Посольство России в США призвало прекратить охоту за россиянами по всему миру и использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами. Ранее американское диппредставительство в Москве оправдывало меры в отношении Марии Бутиной.

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", - говорится на официальном сайте посольства в Twitter.

Напомним, Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована на родину. Самолет с россиянкой приземлился в аэропорту Шереметьево в субботу утром. Мария поблагодарила всех, кто ей помогал в трудную минуту и давал силы, чтобы пережить заключение.