Минпросвещения осудило запрет WhatsApp в самарской школе

Министерство просвещения прокомментировало скандальный случай в самарской школе, где учителям запретили пользоваться иностранными мессенджерами - в том числе WhatsApp и Viber. А родителям рекомендовали установить для обмена сообщениями приложение "ТамТам".

"Минпросвещения активно использует разные каналы коммуникации для общения с педагогами, родителями и учащимися. Именно поэтому ведомство представлено в четырех популярных соцсетях и отвечает на вопросы читателей в мессенджерах и комментариях. Мы призываем и школы быть информационно открытыми, а не создавать искусственные рамки и ограничения, как это пытались сделать в самарской школе", - такое сообщение ведомство опубликовало в своих соцсетях.

Кстати, ранее замминистра просвещения Марина Ракова сообщила, что ведомство планирует запуск специальной программы для обмена сообщениями, которой смогут пользоваться учителя и родители.

"Сейчас учитель понимает состав своего класса только в конце августа, перед началом учебного года. Ему нужно занести контакты родителей в телефон, создать группы... А мессенджер будет автоматически подгружать все данные",- сказала Ракова, чьи слова приводит портал "Будущее России. Национальные проекты".

По ее словам, программа поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник. Это будет, по сути, органайзер-помощник, который поможет организовать работу преподавателя, в том числе общение с родителями.