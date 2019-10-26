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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минпросвещения осудило запрет WhatsApp в самарской школе

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Министерство просвещения прокомментировало скандальный случай в самарской школе, где учителям запретили пользоваться иностранными мессенджерами - в том числе WhatsApp и Viber. А родителям рекомендовали установить для обмена сообщениями приложение "ТамТам".

Фото: iStock
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"Минпросвещения активно использует разные каналы коммуникации для общения с педагогами, родителями и учащимися. Именно поэтому ведомство представлено в четырех популярных соцсетях и отвечает на вопросы читателей в мессенджерах и комментариях. Мы призываем и школы быть информационно открытыми, а не создавать искусственные рамки и ограничения, как это пытались сделать в самарской школе", - такое сообщение ведомство опубликовало в своих соцсетях.

Кстати, ранее замминистра просвещения Марина Ракова сообщила, что ведомство планирует запуск специальной программы для обмена сообщениями, которой смогут пользоваться учителя и родители.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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"Сейчас учитель понимает состав своего класса только в конце августа, перед началом учебного года. Ему нужно занести контакты родителей в телефон, создать группы... А мессенджер будет автоматически подгружать все данные",- сказала Ракова, чьи слова приводит портал "Будущее России. Национальные проекты".

По ее словам, программа поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник. Это будет, по сути, органайзер-помощник, который поможет организовать работу преподавателя, в том числе общение с родителями.

Общество Образование Общество СМИ и соцсети Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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