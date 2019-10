В Удмуртии умерла самая популярная солистка бурановских бабушек

В Удмуртии на 84-м году жизни скончалась самая популярная солистка бурановских бабушек Наталья Пугачева. Об этом в Twitter сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким, - написал Бречалов.

Напомним, музыкальный коллектив из Малопургинского района Удмуртии получил всемирную известность после выступления на "Евровидении-2012" в Баку.

Бабушки с песней Party For Everybody на удмуртском и английском языках заняли второе место. Также коллектив перепел на удмуртском языке песни "Аквариума", "Кино", Queen и The Beatles.

На заработанные бабушками средства и деньги благотворителей в их родном селе Бураново построили церковь, вслед за ней коллектив начал возводить приют для одиноких пенсионеров.