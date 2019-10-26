По ДТП с восемью погибшими на Алтае возбуждены уголовные дела

Уголовные дела о нарушении правил дорожного движения (264 УК РФ) и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (238 УК РФ) возбуждены после трагического ДТП в Алтайском крае.

Как сообщала "РГ", сегодня в Топчихинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля Nissan Presage c микроавтобусом Fiat Ducato. В результате погибли восемь человек, в том числе ребенок. По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал Nissan/

По данным СКР, в микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс. Известно, что это фольклорный коллектив "Сударушки".

Следователи и руководство управления осматривают место происшествия.