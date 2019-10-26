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26.10.2019 11:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму от трассы "Таврида" отведут сеть хордовых дорог

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В Крыму для распределения автомобильного потока планируется построить хордовую сеть дорог, идущих от трассы "Таврида". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе минтранса республики.
Фото: Григорий Назаров
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Предполагается, что хордовые магистрали свяжут "Тавриду" с Феодосией, Судаком и Ялтой, а также хордовой трассой может стать дорога из Белогорска в село Приветное (Алушта). Кроме того, рассматривается вопрос о капремонте и реконструкции дорог, ведущих на побережье Азовского моря.

По предварительным расчетам, основанным на стоимости аналогичных дорог, их приблизительная стоимость составит 50 миллиардов рублей.

В ведомстве пояснили, что, хотя трасса "Таврида" позволяет достаточно быстро доехать от Крымского моста до Севастополя, это не отменяет необходимости подъезда гостей полуострова к местам отдыха, особенно во время летнего курортного сезона, а сельхозпроизводителей - к местам размещения производственных мощностей. Таким образом, хордовая сеть автодорог позволит распределить поток автотранспорта.

Фото: Отделение РГО в Республике Крым
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В Министерство транспорта РФ направили предложение о строительстве юго-восточного обхода Симферополя, что позволит перенаправить транспорт, следующий на южный берег полуострова с керченского направления. В Минтрансе предварительно подтвердили включение магистрали длиной 30 километров в федеральную целевую программу с предполагаемым сроком завершения строительства в 2023 году.

Движение на первой очереди трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до Севастополя) откроют к концу 2020 года. Протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства - 149,3 миллиарда рублей. Это самая крупная дорожная артерия региона.

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