У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Steam стартовала очень странная распродажа серии Hitman

Текст:   Богдан Бобров
26.10.2019,  
09:30
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

В онлайн-магазине Steam стартовала очередная акция "Выходные издателя". В этот раз под скидки попали игры франшизы Hitman.

Создатель Assassin's Creed признал вину за дурное влияние на индустрию игр
Киану Ривз и Шарлиз Терон стали персонажами известной компьютерной игры

На первый взгляд, все достаточно обыденно для современного рынка цифровой дистрибуции - на баннере красуется заманчивая надпись "скидки до 75%", классические части, поросшие мхом, можно урвать по цене среднего чизбургера из ближайшего фастфуда, современные проекты стоят чуть больше.

Неприятная странность поджидает игроков, которые надеялись прикупить последний выпуск похождений наголо бритого киллера. Hitman 2 - Standard Edition также присутствует на странице распродажи, но пользователя, который попытается добавить ее в корзину, встретит сообщение следующего содержания: "Скидка на набор 0%. Купив этот набор, вы сэкономите 0 руб." Предложение так себе, мягко выражаясь.

Скриншот. Фото: Steam

"Аттракцион невиданной щедрости" будет работать до 28 октября.

Стоит напомнить, что параллельно на площадке Valve по сниженным ценам отдают игры из серии Fallout. И там, кстати, тоже не обошлось без нюансов, связанных с Fallout 76.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Фото: Юлия Кривошапко
В России представили прототип облегченного доверенного планшета 25.10.2019
Полная версия The Division 2 стала бесплатной на всех платформах 17.10.2019
Steam
Фото: Принтскрин с YouTube
Стало известно, как будут выглядеть AirPods Pro 25.10.2019
В Steam добавят функцию, которая уже давно успешно работает на PlayStation 11.10.2019
Red Dead Redemption 2 выйдет уже в ноябре на ПК, но не в Steam 05.10.2019
распродажи
Ubisoft устроила грандиозную распродажу специально для российских геймеров 01.10.2019
Экономия 4600 рублей. В PlayStation store хиты отдают с крупными скидками 04.09.2019