В Steam стартовала очень странная распродажа серии Hitman

В онлайн-магазине Steam стартовала очередная акция "Выходные издателя". В этот раз под скидки попали игры франшизы Hitman.

На первый взгляд, все достаточно обыденно для современного рынка цифровой дистрибуции - на баннере красуется заманчивая надпись "скидки до 75%", классические части, поросшие мхом, можно урвать по цене среднего чизбургера из ближайшего фастфуда, современные проекты стоят чуть больше.

Неприятная странность поджидает игроков, которые надеялись прикупить последний выпуск похождений наголо бритого киллера. Hitman 2 - Standard Edition также присутствует на странице распродажи, но пользователя, который попытается добавить ее в корзину, встретит сообщение следующего содержания: "Скидка на набор 0%. Купив этот набор, вы сэкономите 0 руб." Предложение так себе, мягко выражаясь.

Скриншот. Фото: Steam

"Аттракцион невиданной щедрости" будет работать до 28 октября.

Стоит напомнить, что параллельно на площадке Valve по сниженным ценам отдают игры из серии Fallout. И там, кстати, тоже не обошлось без нюансов, связанных с Fallout 76.