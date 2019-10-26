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26.10.2019 13:20
Рубрика: Российский автопром

Видео: как "Нива" разгоняется до сотни за 2 секунды

Текст: Андрей Полухин

Заголовок с феноменальными цифрами - не кликбейт. Если мы и слукавили, то на какие-то 3 десятые секунды, потому что настоящее время разгона этого автомобиля до 100 км/ч - 2,3 секунды. А за 6 секунд этот внедорожник сможет развить скорость в 200 км/ч.

Фото: @mike.motorov / facebook.com
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Впрочем, это, конечно, не обычная "Нива". Над ней основательно поработали украинские тюнеры и специалисты польской фирмы VTG - и называется машина Lada Niva LSx Turbo 4x4. Внешне - почти ничего необычного. Слегка скорректирован передок за счет решетки радиатора, навешены другие зеркала, смонтированы иные колесные арки, поскольку немного выросла колея. Но главные изменения произошли по части силовой установки.

Под капотом этой "Нивы" удалось разместить настоящий V8 объемом 6,4 литра от Chevrolet Corvette. Только сам спорткар с таким мотором ездит медленнее - потому что агрегат существенно доработали и оснастили турбиной Precision. В итоге уже в "базе" - то есть начальной конфигурации - двигатель способен выдать 1250 л.с., а если его еще "раскачать" - то и все 2500 "лошадей". Такой табун, понятно, сделает реактивной любую машину.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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У "Нивы", штатный двигатель которой расчитан на 83 л.с., понятно, пришлось переделать и ходовую. Передний мост взяли от того же Chevrolet, задний - от пикапа Ford, рулевой механизм - у BMW. Ну и салон машины теперь под стать мотору - зачетно оспортивлен. О наличии силового каркаса не стоит и говорить.

Ну а то, что кто-то из читателей до сих пор не верит в способность "Нивы" обогнать на короткой прямой 1200-сильный Porsche 9FF или зяряженные Subaru Impreza WRX и Audi RS6 - не беда. Потому что их водители (читай - пилоты) тоже не верили до самого финиша. И не исключено, что до сих пор время от времени пересматривают это видео, чтобы понять, как же это чудо произошло.

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#видео #Lada