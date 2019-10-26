Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Президент Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, согласованное ранее представители контактной группы на переговорах в Минске, и поскандалил с военнослужащими.

Подробный отчет о визите главнокомандующего содержится в Telegram-канале, сообщает портал strana.

Судя по содержанию материала, добровольцы радушно встретили Зеленского и предложили фронтовой чай. Однако "обстоятельный разговор" так и не сложился. Один из добровольцев спросил Зеленского, будет ли он встречаться с активистами акции "Нет капитуляции", выступающих против "формулы Штайнмайера".

Этот вопрос вывел президента из себя. "Я пришел, тебе сказать, оружие убери, а ты переводишь стрелки, - подчеркнул Зеленский. - Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим".

По словам президента, было много серьезных ошибок и утрат, но речь идет о том, чтобы закончить войну. В этой связи он рассчитывал встретить понимание у военных. Тем более, что он не "лопух", а главнокомандующий и должен держать ситуацию на контроле.

Напомним, участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали 1 октября "формулу Штайнмайера", определяющую механизм проведения на Донбассе выборов, закрепление за регионом особого статуса, а также проведение возможной амнистии. Однако националисты сорвали согласованный с ОБСЕ отвод войск и вооружений от линии разграничения в населенных пунктах Петровское и Золотое.