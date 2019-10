Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Президент Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, согласованное ранее представители контактной группы на переговорах в Минске, и поскандалил с военнослужащими.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces in Donetsk region, Ukraine October 14, 2019. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS