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26.10.2019 16:57
Рубрика: В мире

Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Текст: Александр Саможнев
Президент Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, согласованное ранее представители контактной группы на переговорах в Минске, и поскандалил с военнослужащими.
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces in Donetsk region, Ukraine October 14, 2019. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces in Donetsk region, Ukraine October 14, 2019. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Подробный отчет о визите главнокомандующего содержится в Telegram-канале, сообщает портал strana.

На Украине продолжает снижаться уровень доверия к Зеленскому

Судя по содержанию материала, добровольцы радушно встретили Зеленского и предложили фронтовой чай. Однако "обстоятельный разговор" так и не сложился. Один из добровольцев спросил Зеленского, будет ли он встречаться с активистами акции "Нет капитуляции", выступающих против "формулы Штайнмайера".

Этот вопрос вывел президента из себя. "Я пришел, тебе сказать, оружие убери, а ты переводишь стрелки, - подчеркнул Зеленский. - Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим".

Фото: Стрингер/ РИА Новости
AP: Трамп пытался давить на Зеленского еще до инаугурации

По словам президента, было много серьезных ошибок и утрат, но речь идет о том, чтобы закончить войну. В этой связи он рассчитывал встретить понимание у военных. Тем более, что он не "лопух", а главнокомандующий и должен держать ситуацию на контроле.

Напомним, участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали 1 октября "формулу Штайнмайера", определяющую механизм проведения на Донбассе выборов, закрепление за регионом особого статуса, а также проведение возможной амнистии. Однако националисты сорвали согласованный с ОБСЕ отвод войск и вооружений от линии разграничения в населенных пунктах Петровское и Золотое.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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