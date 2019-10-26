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26.10.2019 08:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи назвали пять продуктов, которые чаще всего вызывают болезни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанские диетологи назвали пять популярных продуктов, которые, если их неправильно хранить или готовить, чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний.

Одна из первых в списке - курица. Следует употреблять продукт только после тщательной термической обработки. Кроме того, продукт не стоит размораживать при комнатной температуре.

- Делайте это только в холодильнике. Так как ряд опасных бактерий, например, сальмонелла или стафилококк, легко размножаются при температуре от плюс 37 градусов, - объяснила диетолог Мария Мерино.

Фото: iStock
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Рыбу специалист порекомендовала есть только после того, как она провела в заморозке минимум 72 часа. Стоит быть осторожнее и с другими морепродуктами, например, с моллюсками, которых хранили без соответствующей обработки на несанкционированных рыбных рынках.

Также в список испанских диетологов попали зелень и яйца. Лук, салат и прочие продукты лучше перед приготовлением замачивать в воде.

Что касается яиц, то их лучше не мыть. Кстати, ранее об этом заявили в Роскачестве со ссылкой на исследования министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина.

Как пояснили специалисты, скорлупа яиц имеет пористую структуру, и в результате мытья бактерии вместе с водой легко могут попасть внутрь. Если продукт не мыть, то защитная пленка удерживает микроорганизмы на поверхности, передает La Vanguardia.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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