Врачи назвали пять продуктов, которые чаще всего вызывают болезни

Испанские диетологи назвали пять популярных продуктов, которые, если их неправильно хранить или готовить, чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний.

Одна из первых в списке - курица. Следует употреблять продукт только после тщательной термической обработки. Кроме того, продукт не стоит размораживать при комнатной температуре.

- Делайте это только в холодильнике. Так как ряд опасных бактерий, например, сальмонелла или стафилококк, легко размножаются при температуре от плюс 37 градусов, - объяснила диетолог Мария Мерино.

Рыбу специалист порекомендовала есть только после того, как она провела в заморозке минимум 72 часа. Стоит быть осторожнее и с другими морепродуктами, например, с моллюсками, которых хранили без соответствующей обработки на несанкционированных рыбных рынках.

Также в список испанских диетологов попали зелень и яйца. Лук, салат и прочие продукты лучше перед приготовлением замачивать в воде.

Что касается яиц, то их лучше не мыть. Кстати, ранее об этом заявили в Роскачестве со ссылкой на исследования министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина.

Как пояснили специалисты, скорлупа яиц имеет пористую структуру, и в результате мытья бактерии вместе с водой легко могут попасть внутрь. Если продукт не мыть, то защитная пленка удерживает микроорганизмы на поверхности, передает La Vanguardia.