Захарова назвала освобождение Бутиной общей победой

"Она передала благодарность всем гражданам, которые ее поддерживали, и я могу еще раз подчеркнуть двумя красными линиями, что... это просто общая огромная победа!" - сказала Захарова журналистам.

Она также поблагодарила российские СМИ за широкомасштабное освещение ситуации вокруг Марии Бутиной.

Россиянка вернулась в Россию сегодня утром, в аэропорту Шереметьево ее встретил отец, Валерий Бутин. По словам Захаровой, он крепко обнял дочь при встрече и долго не отпускал.

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Мария Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок.