Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на ноту протеста, которую украинское внешнеполитическое ведомство направило РФ из-за отправки гуманитарного конвоя в Донецк и Луганск. Спикер предложила им на своей странице в Facebook вместо этого самим направить гуманитарную помощь Донбассу.

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Россия оказывает гуманитарную помощь населению ДНР и ЛНР на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс отправлено 87 автомобильных колонн, при этом общий вес гуманитарных грузов составляет около 80 тысяч тонн.