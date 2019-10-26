Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте президентского офиса.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе. Ранее Зеленский уволил с должности главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Сергей Гайдай имеет большой опыт аппаратной работы. Ранее он был главой Мукачевского района Закарпатской области, работал также в Обуховской районной государственной администрации и в Киевском горсовете.

В июне текущего года президент Зеленский подписал указ об отстранении от должностей 15 глав региональных администраций. Речь, в том числе, идет о Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областях. Тогда же губернатором Луганской области был назначен Виталий Комарницкий, который с 2010 года представлял Партии регионов в облсовете.