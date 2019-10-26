Новости

В Удмуртии умерла самая популярная солистка бурановских бабушек 19:06
Сергей Павлович нокаутировал американца Грина на турнире UFC в Сингапуре 18:45
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии 18:32
"Ахмат" не сумел удержать победу в игре с "Арсеналом" 18:30
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области 18:08
Появились первые сведения о четвертом сезоне "Очень странных дел" 17:47
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не подал руку Сюткину 17:38
В Риге осквернили памятник воинам-освободителям 17:34
Пропавшим самолетом управлял глава Федерации сверхлегкой авиации Прикамья 17:29
Выбрана победительница конкурса красоты "Мисс Земля-2019" 17:16
Кемпер на базе "Буханки". Крыша из стекловолокна и два дизельных мотора 17:09
В 54 года умер автор песен "Песняров" Олег Молчалин 17:02
В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек 16:50
Американские военные вернулись на северо-восток Сирии 16:29
В Пермском крае пропал частный самолет 15:38
Гитарист Metallica назвал самые недооцененные хорроры в истории 15:35
Бутина об аресте в США: Я жила в иллюзии о правовом государстве 15:34
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата 15:32
В Кемеровской области перевернулся автобус с рабочими 15:28
В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП 15:24
Бутина написала более тысячи страниц о своей жизни в тюрьме 15:17
Загадочные барельефы найдены в туннелях Монтесумы 15:15
Ученые рассказали, как изменился мир после вымирания динозавров 15:04
МИД РФ: Бутина не сразу согласилась подписать признательные показания 14:44
Рига: Добавит ли свежего ветра в паруса "Согласия" избрание Яниса Урбановича 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
26.10.2019 18:08
Рубрика: В мире

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Текст: Александр Саможнев

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте президентского офиса.

Зеленский признал нехватку управленцев на Украине: "Не вижу менеджеров"

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе. Ранее Зеленский уволил с должности главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Сергей Гайдай имеет большой опыт аппаратной работы. Ранее он был главой Мукачевского района Закарпатской области, работал также в Обуховской районной государственной администрации и в Киевском горсовете.

В июне текущего года президент Зеленский подписал указ об отстранении от должностей 15 глав региональных администраций. Речь, в том числе, идет о Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областях. Тогда же губернатором Луганской области был назначен Виталий Комарницкий, который с 2010 года представлял Партии регионов в облсовете.

"Мисс Украина" находчиво ответила на вопрос о принадлежности Крыма
В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Мария Бутина прилетела в Москву
Трамп распорядился отменить пошлины на некоторые украинские товары
Орешкин озвучил предел снижения ключевой ставки Центробанка
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
В Пермском крае пропал частный самолет