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26.10.2019 09:01
Рубрика: Спорт

Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в поединке в Bellator

Текст: Максим Домчев
Ребекка Бриггман. Фото: www.instagram.com/the_last_starrgaryen/ Ребекка Бриггман. Фото: www.instagram.com/the_last_starrgaryen/
Ребекка Бриггман. Фото: www.instagram.com/the_last_starrgaryen/

В главном поединке турнира Bellator 231 в Коннектикуте Фрэнки Мир победил Роя Нельсона. Дебютировавшая в этом промоушене экс-актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман была нокаутирована в конце первого же раунда.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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На этом турнире изначально должен был пройти поединок между россиянином Виталием Минаковым и Джави Айялой, однако из-за того, что американская сторона не сумела вовремя выдать визу российскому бойцу, один из интереснейших поединков Bellator 231 был отменен.

В главном поединке турнира в ночь на субботу по московскому времени встретились Рой Нельсон и Фрэнк Мир. Мир не мог победить в четырех поединках подряд, и очередная неудача могла крайне неблагоприятно отразиться на его карьере. Поэтому он сделал все от себя зависящее и сумел победить Нельсона решением судей. Поле этого в активе Мира стало 19 побед при 13 поражениях.

Также на Bellator 231 состоялся дебют в промоушене бывшей звезды фильмов для взрослых, модели, блогера и певицы Ребекки Бриггман, известной под псевдонимом Орион Стар. Однако первый поединок для 26-летней девушки сложился неудачно. В концовке первого раунда ее соперница Элис Рид нанесла ряд сокрушительных ударов, и рефери остановил бой.

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