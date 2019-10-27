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27.10.2019 01:20
Рубрика: Спорт

Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады

Текст: Анна Козина
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей второго этапа Гран-при, который проходит в канадском Келоуне. Второе место заняла японка Рика Кихира, тройку призеров замкнула Ен Ю из Южной Кореи.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Александра Трусова была третьей после короткой программы, но успешный прокат произвольной гарантировал ей победу, ведь Саша заявила четыре четверных прыжка. В самом начале выступления 15-летняя ученица Этери Тутберидзе ошиблась на четверном сальхове, упав на приземлении. Но это не сбило ее, и она справилась с запланированным контентом: сделала четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинацию четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Фото: EPA
15-летняя россиянка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в США

Напомним, что все четыре "квада" Трусова чисто исполнила на коммерческом командном турнире Japan Open в Сайтаме, а на предсезонном турнире в Братиславе Саша сделала три четверных.

Даже с ошибкой за свой прокат Трусова получила рекордные оценки - 166,62 балла. В сумме за два выступления она набрала 241,02 балла.

Рика Кихира проиграла россиянке почти 11 баллов (148,98 за произвольную, 230,33 в сумме). Ен Ю упала с тройного акселя, который прекрасно исполнила в короткой программе, и набрала 139,27 балла и 217,49 балла в сумме.

Двукратная чемпионка мира, серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева, допустившая падение в короткой программе с тройного лутца, на этот раз справилась со всеми прыжковыми элементами. Но провал в первый день соревнований не позволил ей претендовать на медали. Она заняла пятое место (209,62 балла).

Еще одна россиянка Серафима Саханович стала восьмой (175,97).

Фото: Reuters
Медведева избежала серьезных травм после падения в короткой программе

Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца. Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером.

На третьем этапе Гран-при, который пройдет во французском Гренобле 1-3 ноября, на лед выйдут олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также Алена Косторная и Мария Сотскова.

Между тем

В танцах на льду россияне были далеки от призовых мест. Бетина Попова - Сергей Мозгов и Софья Евдокимова - Егор Базин заняли восьмое и девятое места соответственно (173,54 и167,39 балла).

Победу одержали хозяева льда, канадцы Пайпер Джиллз - Поль Пуарье (209,01). "Серебро" завоевали американцы Мэдисон Хаббел - Закари Донохью (206,31). Тройку лучших замкнули британцы Лайла Фер и Льюис Гибсон (195,35).

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