"Atlas с Алисой". Чем удивил самый дорогой кроссовер Geely

Как снаружи

Atlas успел примелькаться на московских дорогах- нет, нет, да и встретишь где-нибудь кроссовер Geely. Да, глядя на его внешность совсем не хочется вскликнуть "Вау". Но от безумного количества хрома и откровенных заимствований китайцы сумели избавиться. Впрочем, какие китайцы? Над обликом автомобиля трудился британский стилист Питер Хорбери, а он, как мы знаем, всегда работает качественно (в Volvo и Ford не дадут соврать).

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Atlas выделяется решеткой радиатора с "паутиной", модными выштамповками по бокам, переходящими в задние фонари, а также боковыми окошками багажного отсека, которые напоминают бойницы. Серебристого пластика "под металл" не так много - это, безусловно, плюс, как и то, что черный неокрашенный пластик закрывает наиболее страдающие от притертостей углы бамперов. Очень практично.

Хотя по цене Geely Atlas конкурирует с Hyundai Creta и Renault Kaptur, по габаритам он находится на ступень выше.

Как внутри

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Сначала кажется, что придраться к салону Atlas не получится. Здесь не только аккуратная сборка, но и не воняет фенолом!

Материалы отделки в основном неплохие - тот же пластик в верхней части салона мягкий, а серебристые вставки выглядят дороже, чем есть на самом деле.

Передние сиденья отделаны качественным кожзамом, ты просто утопаешь в них и за рулем даже на дальних дистанциях не чувствуешь никакой усталости. Удивило, что оба передних кресла оснащены электрорегулировками, а правое пассажирское можно отодвинуть с помощью специальных кнопок. Этакий привет от седанов бизнес-класса.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Но не все так радужно. Перед поездкой нужно было настроить боковые зеркала под себя (которые, к слову, просто огромные), однако джойстик регулировки оказался спрятан под рулем. Странное решение.

Ручки на центральном тоннеле не имеют никакого практического смысла, а кнопку, отвечающую за режим спорт, крайне трудно найти во время движения - она расположилась справка от селектора коробки. Клавиши включения обогрева задних сидений Atlas находятся в подлокотнике, но что делать, если вы едете на галерке втроем?

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Китайцы не отстают от конкурентов, поэтому "кокпит" электронный, но виртуальные шкалы чрезмерно перегружены информацией, да и сам шрифт хотелось бы побольше - показания приборов просто трудно читать.

А теперь перейдем к самой важной "фишке" салона - мультимедийной системе "Яндекс.Авто". Удивило, что бортовой компьютер от российского интернет-гиганта так долго загружается. Секунд 20, не меньше, а это в 2019 году уже мало кого может порадовать - слишком уж требовательна публика к таким вещам. Но забудем о медлительности "Яндекса", а поговорим о "железе". Им занималась китайская компания Ecarx.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Медиасистема получила восьмидюймовый экран с отличной графикой и разрешением 1280х720 пикселей. При этом приходится уживаться с виртуальными кнопками - управление полностью сенсорное. "Алису" связывает с интернетом встроенный в головное устройство чип 4G от одного из операторов.

Покупатели кроссовера в первый год пользования получают предоплаченный безлимитный трафик на ресурсы "Яндекса", а также 2 Гб высокоскоростного мобильного интернета в месяц на другие сервисы. По идее должно хватить, ну а через год придется ежемесячно оплачивать интернет (потребуется около 250 рублей в месяц).

Одним из основных преимуществ системы является то, что "Яндекс.Авто" настраивает автомобиль индивидуально под каждого водителя. После авторизации "Яндекс.Навигатор" запомнит маршруты, а "Яндекс.Музыка" - включит любимые плейлисты или порекомендует треки, которые понравятся пользователю. Плюс есть "Алиса", которая поможет ввести адрес, заехать на заправку или найти что-то в Сети, а вам при этом не надо будет отрываться от дороги.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Но главный плюс - это, конечно, возможность в реальном времени следить за пробками и прокладывать маршрут. Очень удобная штука для жителей городов, которая заставит вас забыть о телефоне. Именно ради нее в принципе и стоит покупать машину с "Яндекс. Авто".

Ну а если резюмировать все впечатления от медиасистемы, то они в основном положительные. У нее быстрый отклик, а разобраться в меню не составляет большого труда. Единственное, что не понравилось, так это "камера 360" - качество картинки, мягко говоря, не самое лучшее.

Как едет

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В августе китайский кроссовер получил 184-сильный 1.8 литровый турбомотор - теперь именно он является топовым в силовой линейке модели в России. В паре с ним трудится автоматическая коробка DSI, которая иногда встречается на машинах марки SsangYong, не так давно покинувшей наш рынок.

Знаю, что большая часть коллег была не в восторге от атмосферника 2.4 литра. Да, для кроссовера массой 1745 кг все-таки 149 л.с. маловато, а вот турбомотора вполне хватает. Кроссовер уверенно стартует и хорошо ускоряется с хода. Да и автомат отлично справляется со своими обязанностями - никаких рывков и тычков за время теста замечено не было. По паспорту Atlas с таким двигателем до "сотни" разгонятся за 10,7 секунды - весьма солидный результат для SUV.

Но больше всего понравилась подвеска - она позволяет не особо задумываться о том, по какой дороге вы передвигаетесь. Ямы, стыки, различные неровности, лежачие полицейские - Atlas уверенно справляется с препятствиями. Впрочем, без минусов не обошлось, "китаец" ощутимо кренится в поворотах - так что перед виражами приходится сильно сбрасывать газ.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Еще один недостаток, который удалось выяснить за неделю теста, это расход топлива. В итоге в смешанном цикле он составил чуть больше 12 литров на "сотню". Честно говоря, не ожидал от кроссовера такой прожорливости, а ведь зима еще не наступила, что будет в холодное время? Хорошо хоть автомобиль без проблем переваривает самый дешевый бензин АИ-92. Учитывая, что под капотом Atlas находится турбомотор, это очень приятный и неожиданный бонус.

Еще пару слов о двигателе. Он укрыт декоративными панелями, а крышка оказалась даже шумоизолирована. В итоге в салоне мотора практически не слышно. Силовой агрегат начинает напоминать о себе лишь на солидных скоростях (140-150 км/ч). А вот резину Astarta, которую завод "Белшина" специально разработал для Geely, бесшумной точно не назовешь.

Внедорожные способности? Atlas оснащен муфтой BorgWarner, имеет неплохой клиренс 190 мм и короткие свесы. Всё это позволяет кроссоверу справляться с легким бездорожьем, но на серьезные подвиги, естественно, рассчитывать не стоит. С другой стороны, потенциальным покупателям автомобиля и этого вполне достаточно.

Что в итоге

Geely Atlas - сбалансированный автомобиль без явных недостатков. Да, вопросы к нему есть, без минусов не обошлось, но все они не портят общего впечатления от кроссовера. Не зря все-таки модель является самой популярной среди китайских автомобилей в нашей стране.

Жаль только, что "Яндекс. Авто" пока доступен лишь для самых дорогих версий с турбированным двигателем (тестовая машина стоит 1 676 000 рублей). Правда, китайцы планируют, что в течение трех лет такую мультимедийку получит 80% модельной линейки. Плюс ее можно будет установить и на уже проданные автомобили. Главное: все шансы увеличить продажи Atlas с помощью новой версии у Geely есть.