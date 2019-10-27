Экс-депутат Рады предрек экономике Украины сильный удар

Энергетический сектор экономики Украины ждет удар из-за дешевого российского угля, об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в ходе программы "Час с Тиграном Мартиросяном".

По его словам, поскольку уголь в России добывают преимущественно карьерным способом, его себестоимость ниже.

Мураев отметил, что рабочие места из-за этого потеряют 30 тысяч работающих в госсекторе горняков и еще 20 тысяч шахтеров, работающих на частных предприятиях.

Ранее, напомним, сообщалось, что украинцев признали самыми бедными в Европе.