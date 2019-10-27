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Рубрика: В мире

Экс-посол Австрии рассказал, что нужно для отмены санкций ЕС против России

Для отмены антироссийских санкций необходимо, чтобы эту инициативу поддержала группа стран Евросоюза. По одиночке государства не могут на это отважиться, заявил бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр. По его словам, санкции легко ввести, но отменить их уже сложно: до сих пор не удалось получить поддержку большинства в ЕС даже за пошаговую отмену.

Фото: РИА Новости
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От санкций страдают многие страны. "Мы не рады, итальянцы, немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается", - рассказал Бауэр РИА Новости. Посол отметил, что какая-то одна страна могла бы заявить, что в этом больше не участвует. Но тогда придет конец не только санкциям, но и тому, кто это скажет. "Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто", - считает Бауэр.

Он отметил также, что санкции частично вредят России, но и частично идут на пользу - например, в том, что касается продовольствия, ведь на рынке теперь представлено гораздо больше российских продуктов, чем раньше. "Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции в отношении России и сменить "конфронтацию на кооперацию". Между тем, сумма потерь экономики Германии от санкционного режима достигла 770 миллионов долларов в месяц. При этом, по данным Кильского института мировой экономики, потери всей мировой экономики от санкций против России равны 300 миллиардам долларов.

В мире Европа Австрия Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции
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