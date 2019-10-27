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Фото: звезда "Ворониных" Екатерина Волкова симулировала беременность

Новости
    27.10.2019, 17:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российская актриса театра, кино и ТВ Екатерина Волкова, Вера из ситкома-чемпиона "Воронины", заявила, что готовится во второй раз стать мамой.

Об этом 37-летняя Екатерина рассказала поклонникам в Instagram, публикуя соответствующее уютное фото. На котором беременность актрисы уже весьма заметна.

"Скрывать уже нет смысла... Моя долгожданная Флоранс", - подписала снимок артистка. Тем снискав множество добрых слов и поздравлений от подписчиков.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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После чего выяснилось, что слово "беременность" нужно закавычить, поскольку речь шла не о ребенке, а новом спектакле с участием Екатерины - "Ловушка", где Флоранс - это имя героини актрисы. А живот - всего лишь "фотошопное" ухищрение.

Волкова замужем за танцором Андреем Карповым. В 2010 году пара поженилась, а в 2011-м у супругов родилась дочь Елизавета.

Ранее сообщалось, что Волкова получила травмы, упав под сцену.

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