ЦБ на заседании 25 октября опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых. С таким широким шагом снижения ставки не было с декабря 2017 года - все это время она снижалась на осторожные 0,25 процентных пункта за раз.

Но ситуация изменилась: решительность ЦБ, который даже не стал дожидаться "опорного" заседания в декабре, объясняется быстрым замедлением годовой инфляции. "Я думаю, в начале сентября они (в ЦБ. - Прим. ред.) не думали, что сделают столько шагов к концу октября. Я рад и абсолютно поддерживаю позицию по более агрессивному снижению ключевой ставки - она абсолютно объективна", - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала РБК. Он фактически допустил снижение нейтральной ставки, к которой стремится ЦБ, ниже текущего интервала в 6-7%.

ЦБ ранее ожидал, что потребительские цены по итогам 2019 года поднимутся на 4-4,5%. Но уже к 20-м числам октября показатель инфляции за 12 месяцев составлял 3,8%. В новом прогнозе итогов года Банк России теперь ожидает 3,2-3,7% - для денежно-кредитной политики это большая разница.

Более того, в I квартале 2020 года, по мнению ЦБ, инфляция в годовом измерении может уйти и ниже 3%, по итогам следующего года составит 3,5-4%.

Инфляция начала заметно притормаживать в сентябре, что совсем нетипично для осени. Разовыми факторами стали хороший урожай (он повышает предложение на ряде продовольственных рынков и заметно сбивает цены), а также укрепление курса рубля вкупе с замедлением инфляции в странах - торговых партнерах России (такое сочетание ограничивает рост цен на импорт). Гораздо более глубинная причина - весьма сдержанный внутренний спрос. В ЦБ отмечают, что определенный вклад вносит и отставание финансирования бюджетных расходов (включая нацпроекты) от графика.

Снижение ставок по кредитам должно быть хорошо заметно на ипотечном рынке, где сложились все условия для новых рекордов

Последняя причина, по мнению ЦБ, отчасти сдержала в этом году и экономическую активность. Рост финансирования нацпроектов должен потом разогнать и рост ВВП. Пока что Банк России сохранил свой прогноз по росту экономики в 2019 году - 0,8-1,3%. Только в 2022 году он должен ускориться до 2-3%. Но сдержать это движение может замедление мировой экономики.

Грядущее усиление финансирования нацпроектов ЦБ не считает заметным риском для инфляции, поскольку оно будет не одномоментным. Но на более длинном горизонте проинфляционные риски преобладают - таковым в ЦБ, помимо повышенных инфляционных ожиданий, считают и инвестирование в экономику денег из ФНБ, когда он достигнет отметки 7% ВВП. Пока что минфин планирует потратить из фонда триллион рублей в ближайшие три года, инвестиции начнутся с 2020 года.

Снижение ключевой ставки до 6,5% - это ответ как на слабость темпов роста российской экономики, так и на усиление проблем роста в мире, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Здесь политика российского ЦБ идет в тренде регуляторов развивающихся стран, которые тоже отвечают снижением ставок на усилившуюся нестабильность в мире, в первую очереь, из-за торговых войн. Если цикл снижения ставок в мире продолжится, а инфляция в России не будет разгоняться, то ключевая ставка ЦБ во второй половине 2020 года может опуститься и ниже 6%, не исключает Покатович. На единственном оставшемся в этом году заседании ЦБ может снизить ставку еще на 0,25-0,5 процентного пункта, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

По мнению Покатовича, октябрьское снижение ключевой ставки будет полностью учтено в продуктовой линейке банков примерно через 3-6 месяцев. По вкладам процесс будет идти гораздо быстрее - до конца этого года, по оценке аналитика, средняя ставка по депозитам будет двигаться к 6-6,3%. В середине октября она находилась на уровне 6,48%.

Заметное снижение ключевой ставки - это подстройка под нетипичное для осени замедление инфляции

Спешить же снижать ставки по кредитам банки не будут, говорит Проклов. В условиях падения инфляции им все сложнее зарабатывать на разнице между ставками по вкладам и по кредитам. "Спрос на кредиты как у физических, так и у юридических лиц, безусловно, сохраняется, но главная проблема здесь - это низкое качество новых заемщиков, в кредитовании которых не слишком заинтересованы сами банки, а также недостаток высококачественных заемщиков", - подчеркивает аналитик. С другой стороны, снижение ставок по кредитам в конечном счете должно способствовать росту кредитования и впоследствии (в теории) стимулировать экономический рост через потребление и инвестиции, допускает аналитик "Газпромбанк - Управление активами" Дмитрий Турмышев.

Скорее всего, самым заметным снижение ставок по кредитам будет на ипотечном рынке. Минимальные ставки по жилищным ссудам банки предлагали летом 2018 года (ниже 10%), тогда ключевая ставка была 7,25%. На долю банков, чьи ставки по ипотеке выше прошлогодних минимумов, приходится более трети ипотечных кредитов на рынке, но только несколько игроков предлагают ставки, которые являются минимальными в их истории, указывает главный аналитик Росбанк Дом Наталья Ващелюк. Таким образом, на рынке ипотеки есть потенциал для заметного снижения ставок. Более того, по мнению Ващелюк, новый рекорд по минимальным ипотечным ставкам возможен уже в начале 2020 года.